TENSÃO

Ministros de Lula e senador Jaques Wagner usam boné com indireta a Donald Trump

Governo federal exonerou 10 ministros para votação dos presidentes da Câmara e do Senado

Neste sábado (1), os ministros do governo petista Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Camilo Santana (Educação), além do senador da Bahia Jaques Wagner, utilizaram um boné com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. O acessório azul é uma resposta indireta a políticos de direita que, nos últimos dias, exibiram o famoso boné do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são da CNN.>