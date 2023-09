Modelo do OnlyFans diz ter recebido proposta de jogador do Bahia para transar na Fonte Nova

A influencer Bruna Bastet, que vende nudes no OnlyFans, revelou que costuma se relacionar com um jogador do Bahia. O atleta, que não teve o nome divulgado, já teria até feito uma proposta para transar com ela no vestiário da Fonte Nova.



"Um deles me fez uma proposta quase irrecusável, de transar no estádio depois de uma vitória do Bahia. Ele é do time, já ficamos algumas vezes. Mas nunca rolou pegação no vestiário. Quem sabe não seja a próxima cena do meu OnlyFans”, conta aos risos.