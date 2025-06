ALVO DE CRÍTICAS

Moraes diz que democracia saberá se defender de inimigos

Moraes é alvo de críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de membros do governo dos Estados Unidos alinhados ao bolsonarismo



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 4 de junho de 2025 às 07:28

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nessa terça-feira (3) que a democracia brasileira saberá se defender de "inimigos nacionais e internacionais". Ao defender a atuação do TSE na missão de realizar os pleitos, o ministro disse que o país é soberano e saberá se proteger. Moraes é alvo de críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e de membros do governo dos Estados Unidos alinhados ao bolsonarismo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, já confirmou que há “uma grande possibilidade” de Moraes sofrer sanções do país.>

Alexandre de Moraes durante julgamento Crédito: Antonio Augusto/STF

"Pouco importa quais são ou quais serão os inimigos, sejam nacionais ou internacionais. Um país soberano como o Brasil saberá defender sua democracia", afirmou. As declarações de Moraes foram feitas durante a cerimônia de aposição da foto do ministro na galeria de ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela organização das eleições. Na semana passada, o Departamento de Justiça norte-americano enviou um ofício ao governo brasileiro para criticar a atuação do ministro por determinar a exclusão de perfis de redes sociais envolvendo brasileiros que estão naquele país. >