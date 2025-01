NÃO VAI

Moraes nega autorização para Bolsonaro ir à posse de Trump nos EUA

O passaporte do ex-presidente segue retido

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 13:06

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: Fátima Meira/Estadão Conteúdo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou novamente o pedido para a devolução do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que solicitava o documento para viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump.

Com essa decisão, já são quatro vezes que o STF nega o pedido de restituição do passaporte de Bolsonaro.

Na sua decisão, o ministro afirmou que "não há dúvidas" de que, desde a determinação unânime da Primeira Turma do STF para a retenção do passaporte, "não houve qualquer mudança fática que justifique a revogação da medida cautelar".

O ministro ressaltou ainda que o contexto que motivou a proibição de Bolsonaro deixar o país, com a entrega do passaporte, continua a indicar risco de evasão, já que ele teria a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal. A decisão também mencionou o comportamento de outras pessoas investigadas por tentativas de golpe e o envolvimento com a ideia de buscar asilo no exterior, o que é visto como uma tentativa de fugir da justiça.