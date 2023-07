Morre a cantora Leny Andrade aos 80 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira, 24, a cantora Leny Andrade. O anúncio foi feito no instagram da jazzista.



"A diva do Jazz Brasileiro, Leny Andrade, foi improvisar no palco eterno. Leny faleceu nessa manhã, cercada de muito amor", diz a publicação, que também indica atualização com dados do velório em breve.



Também na manhã de hoje foi comunicada a morte da cantora e atriz Doris Monteiro, aos 88 anos, outro importante nome da música brasileira.