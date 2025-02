LUTO

Morre aos 36 anos o chef Paulo Yoller, especialista em hambúrguer e fundador da Meats

Ele faleceu em Belo Horizonte, onde tinha aberto uma hamburgueria

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 11:46

Paulo Yoller Crédito: Reprodução

O chef Paulo Yoller, dono da hamburgueria CJ’s Burger, em Belo Horizonte, e fundador da extinta Meats, em São Paulo, faleceu aos 36 anos neste sábado (8). A notícia foi confirmada por amigos próximos do cozinheiro, que expressaram profunda tristeza nas redes sociais. >

Amigos próximos prestaram homenagens. O cozinheiro Felipe Galastro expressou sua dor: “Levanto-me com a indigesta, amarga e espinhosa sensação de não saber quando nos veremos de novo. Com a única certeza de que não será mais nesta terra. Descanse em paz, meu amigo! Você foi uma revolução na vida de muitas pessoas, Paulinho!”. Roberto Bocabello, especialista em ciência aplicada ao churrasco, afirmou: "Trabalhar com você, meu amigo, foi uma experiência única e inesquecível. Você é uma mente brilhante cheia de ideias, numa energia sem fim. Obrigado por ter passado pela minha vida e ter deixado lembranças tão boas." O fotógrafo Marcos Kohler também lamentou a perda: “Acordei com uma notícia para lá de complicada. Paulo, o grande chef hamburgueiro, havia falecido. Demorei uns 30 minutos para processar, fiquei sem entender nada e até agora ainda estou perplexo.”>

Nascido em São Paulo, Paulo Yoller iniciou sua trajetória na cozinha aos 15 anos, com foco na gastronomia italiana. Mais tarde, se candidatou a uma vaga em um açougue para entender melhor sobre carnes, área que não dominava. Esse conhecimento o levou ao mundo dos hambúrgueres, onde se destacou, primeiro no Butcher’s Market e, em seguida, fundando o Meats, em São Paulo, uma hamburgueria premiada como uma das melhores da capital paulista.>

O Meats, inaugurado em 2012, rapidamente se tornou um sucesso e ajudou a moldar a cena gastronômica de Pinheiros, um dos bairros mais agitados de São Paulo. Em 2024, no entanto, Yoller anunciou o fechamento do Meats devido ao aumento do aluguel, que tornou o negócio insustentável. “Chegou num ponto onde as coisas estavam meio insustentáveis para o negócio ser sadio. O aluguel aumentou demais. Para o ano que vem, vinha mais uma alta, o que realmente tirou a gente de jogo naquele ponto”, explicou na ocasião, para a Veja. Mesmo com o fechamento, o chef prometeu que voltaria com novidades: “Obviamente, não vamos ficar parados. Vamos apenas dar uma pausa, reformular as ideias e nos preparar para poder voltar com tudo.”>

Nos últimos meses, Paulo Yoller dedicava-se a novos projetos, como a consultoria ao bar Huevos de Oro, também em Pinheiros, e ao menu do CJ’s Burger, em Belo Horizonte. Ele criou o CJ’s Burger com a ideia de trazer uma cozinha simples e clássica, inspirada em chefs ao redor do mundo que optaram por um estilo mais descomplicado. Além disso, o chef tentou outros negócios, como o Bao Bao Baby, especializado em sanduíches de influência asiática, que durou menos de sete meses, e o bar Flâner, no local do extinto restaurante Le French, também em Pinheiros.>