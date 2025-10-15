Morre bebê de 10 meses que sofreu parada cardíaca em creche

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:05
A pequena Antonella Valentina Lamb Garbini, de 10 meses, morreu nesta terça-feira (14) no Hospital Regional do Oeste (HRO), em Santa Catarina, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória na Creche Mundo Novo, em São Miguel do Oeste, interior de Santa Catarina. A bebê estava internada desde a semana passada, quando entrou em coma após o episódio na creche.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o chamado ocorreu por volta das 14h. A criança foi encontrada deitada em um colchão, inconsciente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram massagem cardíaca por cerca de 35 minutos, até que os batimentos cardíacos voltassem. Em seguida, Antonella foi encaminhada ao hospital local e depois transferida para Chapecó, onde permaneceu em cuidados intensivos antes de falecer.
A Prefeitura de São Miguel do Oeste emitiu nota de pesar. “Neste momento de dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares e amigos, expressando sinceras condolências e desejando que encontrem conforto e força para superar esta irreparável perda”, diz a nota.
Em meio à dor, a família decidiu transformar a tragédia em um gesto de solidariedade: os órgãos de Antonella serão doados, uma forma de dar vida a outras pessoas.
A mãe da bebê, Jéssica Lamb, afirmou em vídeo publicado na segunda-feira (13) que ainda não há explicação para a parada cardíaca. “Não tem explicação”, disse. Ela e o marido pediram orações pela recuperação da filha enquanto ela esteve em coma.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, não há indícios de negligência, mas uma sindicância será aberta para apurar as circunstâncias do ocorrido. O secretário Vamilson D’Espíndola destacou a atuação rápida da equipe da creche: “Os servidores da Educação são capacitados em primeiros socorros, o que foi fundamental para a rápida atuação da equipe. A Secretaria segue prestando todo o apoio necessário à família e à comunidade escolar”, disse ele, segundo o portal NDMais.