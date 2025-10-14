SANTA CATARINA

Bebê de 10 meses sofre parada cardíaca em creche e fica em estado grave

Caso está sob investigação

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:49

Bebê Crédito: Reprodução | Freepik

Uma bebê de 10 meses permanece internada na UTI de um hospital em Chapecó após sofrer uma parada cardíaca em uma creche de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, na última sexta-feira (10). Segundo familiares, o estado de saúde da criança é gravíssimo.

Em um vídeo, a mãe, Jéssica Lamb, revelou que ainda não há explicação para o incidente. “Não tem explicação”, disse, emocionada. Ela e o pai, Marcelo Garbini, pedem apoio da comunidade e reforçam o pedido por orações. “O estado dela é gravíssimo. Precisamos de fé e de muitas orações”, afirmou Marcelo, de acordo com o portal NDMais.

O episódio ocorreu na Creche Mundo Novo, no bairro Salete. Embora a Secretaria Municipal de Educação não tenha identificado sinais de negligência, será aberta uma sindicância para investigar as circunstâncias do caso.

Cuidados com coração 1 de 4

Segundo o secretário de Educação, Vamilson D’Espíndola, os profissionais da creche agiram rapidamente e iniciaram manobras de reanimação antes da chegada das equipes de socorro. “Os servidores da Educação são capacitados em primeiros socorros, o que foi fundamental para a rápida atuação da equipe. A Secretaria segue prestando todo o apoio necessário à família e à comunidade escolar”, disse D’Espíndola em nota.