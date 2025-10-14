INSTABILIDADE

Em meio a 'apagão' no Brasil, ministro fala sobre horário de verão

Alexandre Silveira, afirmou que o país "está em condições de segurança energética"



Carol Neves

Estadão

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:58

Apagão em Salvador Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O Brasil enfrentou instabilidades no fornecimento de energia elétrica na madrugada desta terça-feira, 14, em ao menos oito Estados, mas as autoridades afirmam que a situação está sob controle. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o País "está em condições de segurança energética" e descartou a volta do horário de verão.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha teve início à 0h32, quando um incêndio atingiu o reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O incidente desligou toda a subestação de 500 kV, provocando interrupções em diferentes pontos do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a ocorrência afetou cerca de 10.000 MW de carga, impactando os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. "Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. Uma reunião com os principais envolvidos está programada para esta terça-feira", disse a instituição.

A recomposição do fornecimento foi feita de forma controlada. Nos Estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a energia voltou em até 1h30. Na região Sul, as cargas foram totalmente restabelecidas às 2h30. A duração dos apagões variou: em algumas cidades oscilou por segundos, enquanto em outras a interrupção durou de 8 minutos a mais de 1 hora.

Em São Paulo, a Enel explicou que a queda de energia ocorreu devido à atuação automática do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), acionado pelo ONS para proteger o sistema. Cerca de 937 mil clientes tiveram o serviço restabelecido em 8 minutos. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont ficou sem luz por 30 minutos, mas não houve impacto nas operações, segundo a Infraero.

No Amazonas, a Amazonas Energia registrou interrupções em Manaus, Parintins e Itacoatiara devido a uma "perturbação" no SIN. O serviço, que começou às 0h09, foi normalizado por volta das 0h25.