Em meio a 'apagão' no Brasil, ministro fala sobre horário de verão

Carol Neves
Estadão
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:58
O Brasil enfrentou instabilidades no fornecimento de energia elétrica na madrugada desta terça-feira, 14, em ao menos oito Estados, mas as autoridades afirmam que a situação está sob controle. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o País "está em condições de segurança energética" e descartou a volta do horário de verão.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha teve início à 0h32, quando um incêndio atingiu o reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O incidente desligou toda a subestação de 500 kV, provocando interrupções em diferentes pontos do Sistema Interligado Nacional (SIN).
Veja fotos do apagão nacional
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a ocorrência afetou cerca de 10.000 MW de carga, impactando os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. "Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. Uma reunião com os principais envolvidos está programada para esta terça-feira", disse a instituição.
A recomposição do fornecimento foi feita de forma controlada. Nos Estados das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, a energia voltou em até 1h30. Na região Sul, as cargas foram totalmente restabelecidas às 2h30. A duração dos apagões variou: em algumas cidades oscilou por segundos, enquanto em outras a interrupção durou de 8 minutos a mais de 1 hora.
Em São Paulo, a Enel explicou que a queda de energia ocorreu devido à atuação automática do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC), acionado pelo ONS para proteger o sistema. Cerca de 937 mil clientes tiveram o serviço restabelecido em 8 minutos. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Santos Dumont ficou sem luz por 30 minutos, mas não houve impacto nas operações, segundo a Infraero.
No Amazonas, a Amazonas Energia registrou interrupções em Manaus, Parintins e Itacoatiara devido a uma "perturbação" no SIN. O serviço, que começou às 0h09, foi normalizado por volta das 0h25.
Uma reunião preliminar de análise da ocorrência será realizada pelo ONS ainda esta semana para elaboração do relatório de Análise da Perturbação (RAP).