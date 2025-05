LUTO

Morre cantora lírica Maria Lúcia Godoy aos 100 anos

Artista, que teve voz comparada a um 'ouro', inspirou Tom Jobim a compor a música 'Sábiá'

Larissa Almeida

Publicado em 16 de maio de 2025 às 10:59

Maria Lúcia Godoy Crédito: Reprodução/UFMG

Uma das maiores cantoras líricas do Brasil, a artista Maria Lúcia Godoy morreu aos 100 anos na última quinta-feira (15), na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A causa da morte não foi divulgada. Em vida, ela teve a voz comparada a um 'ouro que não se destrói' pelo poeta Carlos Drummond de Andrade.>

Além da admiração do poeta brasileiro, Maria Lúcia Godoy conquistou reconhecimento internacional ao longo dacarreira, sendo aplaudida por críticos, maestros e amantes da música lírica. Além do repertório na ópera, ela interpretava canções do cancioneiro popular e também se dedicava à composição e à literatura infantil. Foi solista principal do Madrigal Renascentista, fundado nos anos 1950 por Isaac Karabtchevsky, com quem foi casada. Na carreira, interpretou grandes clássicos, como "La Traviata" e "Travessia".>

A cantora foi considerada pela também renomada Bidu Sayão sua "única sucessora" e a "maior intérprete de Villa-Lobos", destacando-se, entre outras realizações, pela gravação da versão mais famosa de "Bachianas Brasileiras nº 5". A influência da artista ultrapassou o meio musical, sendo elogiada por políticos como Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek, que a convidou para cantar na inauguração de Brasília. Ela também recebeu o reconhecimento do cineasta Glauber Rocha e inspirou Tom Jobim na criação de "Sabiá".>

Natural de Mesquita, no Vale do Rio Doce, Maria Lúcia se mudou para Belo Horizonte ainda jovem, onde iniciou os estudos no ramo musical. Depois, continuou a formação no Rio de Janeiro com o mestre Pasquale Gambardella e aperfeiçoou sua técnica na Alemanha com Margueritte Von Winterfeld, graças a uma bolsa de estudos.>

Maria Lúcia se formou em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), instituição que a homenageou em 2016 com o título de Doutora Honoris Causa. Ela também foi condecorada com a Grã-Cruz da Inconfidência pelo governo de Minas Gerais. No último álbum, “Acalantos” (2012), ela trouxe faixas de sua autoria, somando 20 discos na carreira, além de participações em filmes como "Os Senhores da Terra" e "Navalha na Carne".>