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Morre condenado do 8 de Janeiro que fugiu para a Argentina, diz associação

Ele foi considerado culpado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada

Wladmir Pinheiro

Publicado em 28 de março de 2026 às 14:19

José Éder foi condenado por cinco crimes, entre eles abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado Crédito: Reprodução

Um fugitivo envolvido nos ataques de Atos de 8 de janeiro morreu na Argentina, segundo informou a Asfav (Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro) nesta sexta-feira (27). O adestrador de animais José Éder Lisboa foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 14 anos de prisão em regime fechado, em junho de 2024.

Ele foi considerado culpado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Também foi fixada uma indenização mínima de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, em caráter solidário com outros condenados.

Segundo a associação, Lisboa fugiu do Brasil após a condenação e vivia na Argentina. "Adoeceu e ficou por vários dias internado em um hospital no país vizinho, onde hoje veio a falecer", informou a entidade em publicação nas redes sociais.