LUTO

Morre cozinheira baiana Neide Santos, do Zanzibar, que inspirou Gil

Ela morreu no Rio, onde vivia havia mais de 45 anos

Nome de destaque da gastronomia baiana e uma das fundadoras do restaurante Zanzibar, em Salvador, Neide dos Santos faleceu no Rio de Janeiro, no domingo (15), aos 65 anos. Ao Blog do Marrom, a irmã confirmou que Neide sofreu um infarto enquanto tomava banho.

A apresentadora Regina Casé usou as redes sociais para lamentar a perda. "Partiu minha amiga Neide. Minha irmã de tanta zoação, de tanto samba, de tanta elegância, tanta comida boa, tanto axé, tanta intensidade. A Braba! A mais braba entre as brabas! A gente colou de cara... Neide com seu cabelo 'punk de lage' mais Grace que a Grace Jones! A gente que dançava e dava risada saindo do Zanzibar pra todos os rolês do Curuzu, Liberdade, Federação e no seu quartinho com luz negra no Garcia...".