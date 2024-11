LUTO

Morre Dom Antônio Orleans e Bragança, membro da família real brasileira

Ele tinha 74 anos e estava internado em clínica no Rio de Janeiro

Morreu nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, Dom Antônio Orleans e Bragança, membro da família real brasileira. Ele tinha 74 anos e estava internado em uma clínica desde julho por conta de problemas respiratórios. A causa da morte foi doença pulmonar obstrutiva, informou a Casa de Saúde São José.

Dom Antônio era pai de Pedro Luís de Orleans e Bragança, morto aos 26 anos de idade na queda do voo 447, da Air France, em 2009. Ele fez um discurso em memória dos passageiros na época, na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio.