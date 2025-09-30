Acesse sua conta
Morre paciente que recebeu transplante de cinco órgãos do mesmo doador

Perillo aguardava há quatro anos por um doador compatível

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:50

Perillo aguardava há quatro anos por um doador compatível
Perillo aguardava há quatro anos por um doador compatível

O arquiteto Luiz Perillo, de 35 anos, faleceu nesta terça-feira (30) em São Paulo, uma semana depois de ser submetido a um transplante multivisceral, um dos procedimentos mais complexos da medicina. A informação é do G1.

Natural de Brasília, Perillo aguardava há quatro anos por um doador compatível e havia sido selecionado para receber estômago, fígado, intestino, pâncreas e rim do mesmo doador. A cirurgia aconteceu no último dia 23, em um centro especializado.

Paciente morreu após cinco transplantes

O procedimento, previsto para ocorrer em mais de uma etapa, foi interrompido após o surgimento de um quadro de infecção. Os médicos decidiram tratar a complicação antes de seguir, mas o paciente sofreu uma parada cardíaca.

Antes do transplante, Luiz já havia enfrentado outra internação, quando passou mais de uma semana hospitalizado em razão de uma infecção.  

