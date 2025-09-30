Morre paciente que recebeu transplante de cinco órgãos do mesmo doador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 08:50
O arquiteto Luiz Perillo, de 35 anos, faleceu nesta terça-feira (30) em São Paulo, uma semana depois de ser submetido a um transplante multivisceral, um dos procedimentos mais complexos da medicina. A informação é do G1.
Natural de Brasília, Perillo aguardava há quatro anos por um doador compatível e havia sido selecionado para receber estômago, fígado, intestino, pâncreas e rim do mesmo doador. A cirurgia aconteceu no último dia 23, em um centro especializado.
Paciente morreu após cinco transplantes
O procedimento, previsto para ocorrer em mais de uma etapa, foi interrompido após o surgimento de um quadro de infecção. Os médicos decidiram tratar a complicação antes de seguir, mas o paciente sofreu uma parada cardíaca.
Antes do transplante, Luiz já havia enfrentado outra internação, quando passou mais de uma semana hospitalizado em razão de uma infecção.