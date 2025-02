LUTO

Morre Vital Farias, compositor paraibano de Ai que Saudade d'Ocê, aos 82 anos

Artista compôs outros grandes sucessos como Sete Cantigas para Voar, Era Casa, Era Jardim e Veja (Margarida)

Nas redes sociais, Geraldo Azevedo escreveu: "Uma lembrança do fundo do baú para homenagear esse parceiro maravilhoso que partiu hoje. Que os céus lhe recebam com música e alegria, Vital. Sua obra segue viva e pulsante na música popular brasileira".>

Chico César lembrou do amigo com um poema: "vi tal luz/ iluminando/ como apenas tu farias". Com uma foto ao lado do artista, Chico César continuou: "Sua arte é soberana, altaneira, voa acima e além. Gratidão eterna por esse legado".>