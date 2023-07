Morre Wilson Cabral, semifinalista do 'Masterchef', após acidente em SP

Um dos destaques do "Masterchef Profissionais" em 2022, o chef de cozinha Wilson Cabral morreu na última sexta-feira (21). Ele estava internado em um hospital de Sorocaba (SP) há cerca de uma semana após sofrer um acidente de carro. Nas redes sociais, a esposa do ex-participante confirmou a notícia.



"É com pesar que venho aqui informar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com a comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante 11 anos. Agora é confiar em Deus e acreditar que tudo o que ele deixou servirá de orgulho para o filho que ele tanto amou. Muito obrigada por todas as mensagens", escreveu Simone, esposa de Wilson.