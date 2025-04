CRIME

Motel usado como ponto de assalto por adolescentes é condenado

Um motel localizado em Araçatuba, no interior de São Paula, foi condenado pela Justiça a pagar uma multa de 20 salários mínimos, equivalente a aproximadamente R$ 30 mil, por permitir a entrada de dois adolescentes em suas dependências. O acesso viola o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A decisão, que já transitou em julgado e não cabe mais recurso, foi proferida em fevereiro deste ano. >

O fato ocorreu em setembro de 2023, quando os adolescentes participaram de um assalto, juntamente com dois adultos, contra uma vítima que havia marcado um encontro com eles no local. Após chegar ao motel, a vítima aguardou no quarto enquanto os adolescentes entraram no estabelecimento sem qualquer impedimento, utilizando um carro de aplicativo. Mais tarde, eles abriram a porta para os outros dois comparsas, que, armados, renderam a vítima e a obrigaram a transferir R$ 840. >