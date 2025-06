FEMINICÍDIO

Chinês suspeito de matar mulher e jogar para cachorros é preso

Ele era conhecido por atrair mulheres jovens para sua casa

A prisão foi resultado de uma ação coordenada entre as polícias civis do Rio e de São Paulo. O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e era procurado desde o fim da semana passada.>

Marcelle estava desaparecida desde a madrugada de quinta. Seu corpo foi encontrado no sábado (14) pela mãe e por amigas, enrolado em uma lona azul dentro de uma casa na comunidade Beira-Rio, no bairro da Pavuna. O imóvel pertence ao suspeito. De acordo com os relatos, o corpo apresentava sinais de que havia sido parcialmente devorado por cães.>

A mãe da jovem contou que, ao ser questionado, o suspeito afirmou que Marcelle havia deixado a casa sozinha naquela madrugada. Desconfiadas, as amigas da vítima procuraram por registros na vizinhança e identificaram as imagens que mostravam o homem com o carrinho. Foi após isso que encontraram o corpo dentro do imóvel.>