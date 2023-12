Motociclista morre após ser atingido por linha de pipa com cerol em São Paulo

A Polícia Civil investiga a morte de um jovem de 19 anos atingido por uma linha de pipa com cerol na tarde de segunda-feira, 25, dia do Natal. O crime ocorreu quando Patrick Pereira do Nascimento pilotava sua moto na Avenida Inajar de Souza, na Vila Nova Cachoerinha, na zona norte da capital paulista. A perícia foi acionada ao local.



"PMs rodoviários atenderam a ocorrência e, no local, encontraram a vítima caída cerca de dois metros da sua Honda CG 160", afirmou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).