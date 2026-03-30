PÂNICO

Motor de avião com 272 passageiros explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos

Piloto precisou fazer pouso de emergência



Esther Morais

Agência Brasil

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:46

Motor de avião com 272 passageiros explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos Crédito: Reprodução / TV Globo

O motor de um Airbus A330-300, da Delta Air Lines, com 272 passageiros e 14 tripulantes, apresentou uma explosão momentos após a decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite de domingo (29). O piloto precisou realizar um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.

O voo tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Devido ao cancelamento da viagem, outros voos também foram afetados e precisaram ser cancelados.

O que fazer em caso de emergência em voo? 1 de 5

O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado, e a aeronave conseguiu pousar em segurança.