Motor de avião com 272 passageiros explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos

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Esther Morais
Agência Brasil
Publicado em 30 de março de 2026 às 08:46
O motor de um Airbus A330-300, da Delta Air Lines, com 272 passageiros e 14 tripulantes, apresentou uma explosão momentos após a decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite de domingo (29). O piloto precisou realizar um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.
O voo tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Devido ao cancelamento da viagem, outros voos também foram afetados e precisaram ser cancelados.
O que fazer em caso de emergência em voo?
O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado, e a aeronave conseguiu pousar em segurança.
Segundo nota da companhia aérea, houve um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave, e o avião voltou ao aeroporto após a decolagem. Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. A empresa pediu desculpas aos clientes pelo atraso na viagem.