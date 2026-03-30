Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motor de avião com 272 passageiros explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos

Piloto precisou fazer pouso de emergência

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Esther Morais

  • Agência Brasil

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:46

Motor de avião com 272 passageiros explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos
Motor de avião com 272 passageiros explode após decolagem no Aeroporto de Guarulhos Crédito: Reprodução / TV Globo

O motor de um Airbus A330-300, da Delta Air Lines, com 272 passageiros e 14 tripulantes, apresentou uma explosão momentos após a decolagem do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na noite de domingo (29). O piloto precisou realizar um pouso de emergência. Ninguém ficou ferido.

O voo tinha como destino a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Devido ao cancelamento da viagem, outros voos também foram afetados e precisaram ser cancelados.

O que fazer em caso de emergência em voo?

Mantenha o cinto de segurança atado o tempo todo e permaneça calmo. por Reprodução
Máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe a máscara, coloque sobre nariz e boca e respire normalmente antes de ajudar outros. por Reprodução/Martin Bernetti/AFP
Siga as luzes de emergência no chão, não leve bagagem de mão e saia o mais rápido possível. por Reprodução
Curve-se para a frente, cabeça entre os joelhos ou contra o assento da frente, protegendo o corpo. por Freepix
Abaixe-se para evitar a fumaça e cubra nariz/boca. por REprodução
1 de 5
Mantenha o cinto de segurança atado o tempo todo e permaneça calmo. por Reprodução

O Corpo de Bombeiros do aeroporto foi acionado, e a aeronave conseguiu pousar em segurança.

Segundo nota da companhia aérea, houve um problema mecânico no motor esquerdo da aeronave, e o avião voltou ao aeroporto após a decolagem. Os passageiros foram levados de ônibus até o terminal. A empresa pediu desculpas aos clientes pelo atraso na viagem. 

Tags:

Avião Aeroporto

Mais recentes

Imagem - Anvisa proíbe mais de 500 esmaltes com substâncias banidas

Anvisa proíbe mais de 500 esmaltes com substâncias banidas
Imagem - Idosa encontrada com infestação de larvas na boca morre após dias no hospital

Idosa encontrada com infestação de larvas na boca morre após dias no hospital
Imagem - Quando é a Semana Santa? Veja essa e outras datas dos próximos feriadões de 2026

Quando é a Semana Santa? Veja essa e outras datas dos próximos feriadões de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever
01

Ford oferece vagas gratuitas para formação profissional em Salvador; veja como se inscrever

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes
02

Cor e número da sorte de hoje (30 de março): comunicação clara e atitudes equilibradas podem destravar avanços importantes

Imagem - Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia
03

Corpo de jovem desaparecida é encontrado congelado dentro de freezer na Bahia

Imagem - Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos
04

Receita antecipa restituição do IR 2026 e muda calendário de pagamentos