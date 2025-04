ALTA VELOCIDADE

Motorista atingiu mais de 120 km/h antes de atropelar e matar amigas na faixa de pedestre, dizem peritos

Ele já acumulava 71 pontos na CNH por excesso de velocidade

O motorista do Honda Civic que atropelou e matou duas jovens em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, trafegava a mais de 120 km/h em uma via com limite de 60 km/h. A conclusão é de peritos criminais que analisaram imagens do acidente ocorrido na noite de quinta-feira (9), na Avenida Goiás. >