Motorista bateu McLaren dois meses após comprá-la por R$ 3,5 milhões

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (11). Após bater no Sandero, o condutor do esportivo inglês perdeu o controle e atingiu prismas de concreto.

Ainda segundo o g1, ainda não se sabe o valor do conserto do carro, que deve ser levado para reparos em São Paulo, já que a capital alagoana não tem oficina credenciada para trabalhar com esse tipo de automóvel.