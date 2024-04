BATIDA

Motorista de Porsche saía de casa de poker e diz que dirigia 'um pouco acima do limite de 50 km/h'

Motorista do Porsche que bateu no carro de um motorista de aplicativo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho disse em seu interrogatório à Polícia Civil que saía de uma casa de poker com um amigo e que trafegava "um pouco acima do limite" de 50 km/h para a via quando ocorreu o acidente.