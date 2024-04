SE APRESENTOU

Motorista de Porsche que matou condutor de aplicativo é indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga

O motorista do Porsche 911 Carrera GTS que bateu na traseira de um Renault Sandero e matou o condutor de aplicativo Orlando da Silva Viana , de 52 anos, foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal e fuga.

Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, se apresentou na 30ª Delegacia de Polícia, no Tatuapé, na tarde desta segunda-feira (1º). Ele era procurado desde que deixou o local do acidente acompanhado pela mãe, na madrugada do último domingo (31).