VENDA PROIBIDA

Mototaxista morre após ser atingido no pescoço por linha com cerol

Victor Hugo Silva tinha 38 anos

O mototaxista Victor Hugo Silva, de 38 anos, morreu após ser atingido por uma linha de cerol no pescoço, no domingo (16). O episódio foi registrado na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas do Rio de Janeiro. >