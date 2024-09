RIO DE JANEIRO

MP denuncia sete e arquiva inquérito contra Carlos Bolsonaro por 'rachadinha' no gabinete

Para promotoria, há falta de provas para seguir adiante

Estadão

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 13:37

Carlos Bolsonaro Crédito: Caio César/CMRJ/Direitos reservados

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou sete funcionários e ex-funcionários da Câmara Municipal por suspeita de cometerem "rachadinha" no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (PL). O chefe de gabinete Jorge Luiz Fernandes é acusado de liderar o esquema para desviar salários de servidores. O inquérito contra o vereador foi arquivado por falta de provas. Procurado pelo Estadão, o vereador não respondeu.

Segundo a Promotoria, Jorge Luiz Fernandes criou e administrou as "rachadinhas" - prática em que funcionários públicos devolvem parte de seu salário para o líder do esquema. Segundo a denúncia, ele aproveitou a influência de ser chefe de gabinete para que os acusados fossem contratados como assessores do vereador entre 2005 e 2021.

De acordo com o MP-RJ, no mínimo, R$ 1,7 milhão foi desviado para uma conta bancária administrada por Fernandes. O caso será encaminhado para a 1ª Vara Criminal Especializada do Rio de Janeiro, onde os acusados apresentarão suas defesas.

Sobre Carlos Bolsonaro, a Promotoria concluiu que faltam indícios para sustentar acusações contra o vereador no esquema de "rachadinha". As investigações apontaram falta de provas que mostrassem movimentações financeiras do esquema para contas de Carlos ou relacionadas.