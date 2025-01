SURPRESA

Mulher descobre gravidez poucas horas antes de dar à luz após convulsões no Tocantins

Mariane Rodrigues, assistente administrativa, estava de férias quando foi surpreendida com a notícia de que seria mãe novamente

"Percebi desde o início das minhas férias a pressão alta, algo que nunca tive, mas achei que fosse por causa do calor", relatou Mariane, que estava acompanhada do marido Gerôncio Jean e do filho Pedro, de 2 anos, em São Salvador do Tocantins. A família, que vive em Querência, no Mato Grosso, tinha chegado à cidade para visitar parentes no início de dezembro de 2024.