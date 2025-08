RIO DE JANEIRO

Mulher é presa por atear fogo e matar amante por dinheiro

Ela foi detida quando tentava sacar beneficio em agência bancária

Os policiais já monitoravam a suspeita havia cerca de 20 dias. Ela foi presa em um banco no bairro do Méier ao tentar sacar um benefício social.>

A polícia diz que testemunhas ouvidas apontaram que Alessandra é uma pessoa fria e cruel, além de muito violenta. No dia do crime, ela jogou todo conteúdo de uma garrafa de álcool no corpo do homem, antes de atear fogo nele. >