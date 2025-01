CRIME

Mulher é procurada por torturar e matar onça-parda

Ela vai responder por por práticas de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de animais

O crime foi divulgado, no último sábado (18), em um vídeo que circula nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a mulher com uma espingarda. Ela atira no animal que estava em uma árvore. Logo após o disparo, a onça cai no chão e é atacada por quatro cachorros que estavam com a atiradora. Além dela, outras duas pessoas estavam no local.