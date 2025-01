GOIÁS

Mulher encontra celular com câmera ligada escondido em banheiro de empresa

Polícia foi chamada e outro funcionário admitiu seu dono do aparelho

Em Luziânia (GO), uma funcionária fez uma descoberta inquietante ao encontrar um celular escondido no banheiro da empresa onde trabalha, com a câmera ligada e direcionada para o vaso sanitário. O incidente ocorreu na terça-feira (21), em um banheiro unissex da empresa. A informação é do Uol. >