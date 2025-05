O PERIGO MORA AO LADO

Mulher faz 12 boletins de ocorrência contra vizinho por ameaças e agressões: 'Só quero viver em paz'

Ela já foi vítima de sabotagens, agressões verbais e física

Sabe aquele ditado que diz que o perigo mora ao lado? A médica veterinária Giovana Nantes Giacomini vive isso na prática no seu dia a dia. Moradora de Foz do Iguaçu, no Paraná, ela viu sua vida se transformar em um inferno há cinco anos, quando adquiriu um imóvel no bairro Vila Yolanda, para abrigar sua clínica veterinária. Desde então, vive uma rotina de medo e ameaças constantes de seu vizinho, José Vicente Tezza, 76. Ela já foi vítima de sabotagens, agressões verbais e física, o que a motivou a registrar 12 ocorrências policiais contra o vizinho. O caso foi denunciado em matéria no Fantástico, da TV Globo. >

Durante as obras que transformaram a casa em uma clínica veterinária, os pedreiros também sofreram ameaças. José chegou a subir no muro e destruir parte da parede com uma marreta. Na ocasião, Giovana decidiu conversar com o vizinho, mas foi recebida com insultos e mãe dela, que acompanhava no momento, chegou a ser agredida pelo homem: ela caiu e quebrou o dedo.>