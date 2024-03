EM SÃO PAULO

Mulher morre após ser atingida por bala perdida; família acusa PM de disparos

Caso aconteceu an cidade de Santos

Segundo informações do g1, Edneia Fernandes Silva, de 31 anos, foi baleada por volta das 18h de quarta-feira (27) na Praça José Lamacchia, no bairro Bom Retiro. Ela morreu nessa quinta-feira (28).

Edneia deixa seis filhos. Ela estava sentada no banco da praça conversando com uma amiga quando foi baleada. "A polícia está dizendo mentira, de que foi troca de tiros. Não houve operação, só três motos da Rocam que passaram [...]. Um único tiro vindo do policial foi o que atingiu ela", contou a prima de Edneia.