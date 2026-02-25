Mulher morre após ser baleada pelo ex um dia depois de ter medida protetiva negada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:02
A mulher de 29 anos que estava internada em estado gravíssimo após ser baleada pelo ex-marido em Botucatu, no interior de São Paulo, morreu na noite de terça-feira (24). Júlia Gabriela Bravin Trovão passou três dias internada, mas não resistiu. A vítima havia registrado um boletim de ocorrência e pedido medida protetiva, o que foi negado na sexta-feira (20), um dia antes do crime.
O atual companheiro da vítima, Diego Felipe Corrêa da Silva, de 34 anos, também foi baleado e morreu no local do crime, na Avenida Cecília Lourenção.
De acordo com a polícia, o suspeito, Diego Sansalone, 38, atirou contra o carro em que estavam as vítimas e duas crianças. O homem fugiu levando o menino, de 8 anos, seu filho com Júlia Gabriela. No veículo também estava uma menina de 7 anos, filha do atual companheiro de Júlia.
Na quinta-feira (19), Diego Sansalone teria discutido com a ex-mulher na porta de uma escola. Após o episódio, Júlia Gabriela registrou um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva, que foi negado no dia seguinte, véspera do crime.
O homem foi preso no fim da tarde de domingo (22), em uma estrada rural entre as cidades de Botucatu e Pardinho, também em São Paulo. Segundo a polícia, não houve resistência e ele confessou o crime. Uma caixa de pistola aberta, com estojos de munição deflagrados, foi localizada na casa dele.