CRIME

Mulher morre após ser baleada pelo ex um dia depois de ter medida protetiva negada

Caso foi registrado no interior de São Paulo

Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:02

Ex-companheiro da vítima foi preso e confessou o crime Crédito: Reprodução

A mulher de 29 anos que estava internada em estado gravíssimo após ser baleada pelo ex-marido em Botucatu, no interior de São Paulo, morreu na noite de terça-feira (24). Júlia Gabriela Bravin Trovão passou três dias internada, mas não resistiu. A vítima havia registrado um boletim de ocorrência e pedido medida protetiva, o que foi negado na sexta-feira (20), um dia antes do crime.

O atual companheiro da vítima, Diego Felipe Corrêa da Silva, de 34 anos, também foi baleado e morreu no local do crime, na Avenida Cecília Lourenção.

De acordo com a polícia, o suspeito, Diego Sansalone, 38, atirou contra o carro em que estavam as vítimas e duas crianças. O homem fugiu levando o menino, de 8 anos, seu filho com Júlia Gabriela. No veículo também estava uma menina de 7 anos, filha do atual companheiro de Júlia.

Na quinta-feira (19), Diego Sansalone teria discutido com a ex-mulher na porta de uma escola. Após o episódio, Júlia Gabriela registrou um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva, que foi negado no dia seguinte, véspera do crime.