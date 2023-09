Mulher pede guarda das filhas após descobrir que ex está casado com Suzane Von Richthofen

A médica Sílvia Constantino Franco, ex-mulher do atual marido de Suzane Von Richthofen, está tentando reaver a guarda das filhas após descobrir o novo relacionamento do ex. Sílvia já iniciou um processo judicial para mudança de guarda. O também médico Felipe Zecchini Nunes, de 40 anos, que será pai novamente, já que sua companheira atual, Suzane, de 39, está grávida. De acordo com Sílvia, ela cedeu os cuidados das filhas aos ex-marido por estar fragilizada após o término conturbado entre os dois. No entanto, decidiu brigar pela retomada da guarda das filha na Justiça, por temer a convivência das crianças com Suzane.

“Não quero as minhas filhas sendo criadas por uma assassina psicopata. (Tenho medo) de as minhas filhas conviverem com a Suzane. Acho que ela tem o direito de recomeçar a vida dela, mas não perto das minhas filhas, estou apavorada. As pessoas me mandam foto do Felipe com a Suzane e fico transtornada”, disse a médica em entrevista ao jornal O Globo.