Mulher tem pé mordido por rato enquanto estava no motel em BH

Uma mulher teve o dedo do pé mordido por um rato enquanto estava em um motel de Belo Horizonte. Segundo o g1, ela processou o estabelecimento e recceberá uma indenização de R$ 2 mil.



A reportagem explica que a vítima dormia com o namorado no Motel Le Monde em 14 de janeiro do ano passado quando sentiu uma "queimação" no pé. Quando o casal acendeu a luz, viu que tinha um rato na parede do quarto, e o local da mordida estava sangrando.



Eles procuraram atendimento médico de urgência e conseguiram fotografar o animal.