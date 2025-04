REAÇÃO ADVERSA

Mulher vai parar na UTI após alisar cabelo com escova progressiva

Adrielly Silva, de 32 anos, teve um quadro de insuficiência renal grave

Monique Lobo

Publicado em 23 de abril de 2025 às 15:26

Adrielly Silva ficou internada por sete dias após alisar o cabelo com progressiva Crédito: Reprodução

Uma consultora comercial de 32 anos foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após alisar o cabelo. O caso aconteceu em Fortaleza e Adrielly Silva ficou sete dias internada em estado grave e ainda precisou de três sessões de hemodiálise após ter uma reação aos produtos químicos usados durante o alisamento. As informações são do G1. >

A jovem, que teve alta na última segunda-feira (21), começou a ter a reação adversa no dia 9 de abril. "Eu passei 8 anos sem alisar o cabelo. Por eu tá trabalhando viajando, pra facilitar meu dia a dia com o cabelo, resolvi alisar novamente. Uma amiga me indicou o salão e eu fui", relembrou em entrevista ao G1.>

No salão da capital cearense, ela fez uma escova progressiva e, ainda durante o procedimento, começou a se sentir mal. Teve náuseas e vomitou, mas achou que seria uma indisposição por causa do que comeu no almoço.>

Ela também sentiu dores nas costas, ainda no estabelecimento. "Nunca imaginei que seriam meus rins parando. Eu imaginei que seria minha coluna por ter passado muito tempo sentada", contou. Ela viajou a trabalho mesmo com as dores e retornou, no dia 13 de abril, direto para o hospital. >