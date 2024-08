LUTO

Namorada de piloto que morreu em queda de avião desabafa: 'Quero acordar desse pesadelo'

Os dois estavam juntos há 4 anos e meio e sonhavam em ter filhos

Da Redação

Publicado em 11 de agosto de 2024 às 07:18

Thalita fez homenagem ao namorado, piloto que morreu em acidente de avião Crédito: Reprodução

A namorada do e Danilo Santos, piloto do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, fez uma homenagem nas redes sociais. Neste sábado (10), Thalita Valente postou várias fotos dos dois juntos e escreveu um longo desabafo. Eles estavam juntos há quatro anos e meio.

"Minha vida nunca mais será a mesma sem você. Te amo para toda a eternidade, nos vemos em breve. Meu muito obrigada por tudo o que vivemos", declarou a mulher. Em seguida, ela mostrou um bilhete escrito a mão deixado pelo namorado: "Obrigado por querer ficar comigo hoje. Eu vou, mas eu volto, hein?", dizia o bilhete. "Esse é o dia mais triste da minha vida, só queria você aqui comigo", lamentou.

Thalita fez homenagem ao namorado, piloto que morreu em acidente de avião Crédito: Reprodução

"Quatro anos e meio compartilhamos nossa vida juntos. Que privilégio tive por estar ao lado de alguém como você! Uma pessoa de grandes virtudes, um homem presença, determinado, integro, honesto, inteligente, estudioso. Te amo e não consigo acreditar que você se foi. Você era e permanecerá sendo TUDO pra mim", seguiu.

Thalita fez homenagem ao namorado, piloto que morreu em acidente de avião Crédito: Reprodução

Talita falou ainda sobre o sentimento que um nutria pelo outro e disse estar vivendo um pesadelo. "Nenhuma palavra será suficiente para demonstrar o amor que sentíamos um pelo outro. Você habita meu coração e eu daria tudo para te ter de volta. Obrigada por cada momento que vivemos, por cada loucura, por cada sonho construído junto. Você é único e jamais será esquecido. Obrigada por ter me tornado a mulher que sou. Não posso acreditar que você partiu tão cedo. Quero acordar desse pesadelo e te encontrar: Por favor, diz que está voltando pra casa!", continuou.

Thalita fez homenagem ao namorado, piloto que morreu em acidente de avião Crédito: Reprodução

Ela também lembrou dos planos queo casal tinha, de formar uma família. "Nossa história estará eternizada comigo. Cuida de todos daí de cima. Tanta gente te ama, você não faz ideia! Tudo me lembra você. Lembro de como estava feliz por ver nossos projetos avançando. Falávamos dos nossos filhos... que seriam lindos e muito amados. Essa dor nunca irá passar. Lembrarei com tanto carinho do seu cheiro, da sua voz, das suas manias. Em breve estaremos juntos, meu amor."

Thalita fez homenagem ao namorado, piloto que morreu em acidente de avião Crédito: Reprodução

"Liguei incansáveis vezes no seu celular e não pude ouvir sua voz, está sendo desesperador: Você será lembrado por sua energia, generosidade, bondade e pelo grande coração que tinha. Aprendi tanto com você, meu amor: Você amava intensamente sua profissão, dedicou-se infinitas horas, era admirado por todos ao seu redor: Me orgulho e me sinto uma felizarda por ter tido você comigo. Te amo Danilo, te amo como nunca amei ninguém", finalizou.

Thalita fez homenagem ao namorado, piloto que morreu em acidente de avião Crédito: Reprodução