POLÍTICA

'Não se mexe em instituições que estão funcionando', diz Barroso após ofensiva da Câmara

O presidente do STF ainda destacou que "no Brasil, assim como na maior parte das democracias do mundo, o STF é guardião da Constituição e seu intérprete final". Um dos textos aprovados na CCJ prevê que o Congresso atue como revisor de decisões do Supremo.