TEMPO

Neve no Brasil? Estado brasileiro registra queda na temperatura

Última semana de maio tem chances de neve em parte de Santa Catarina

Elaine Sanoli

Publicado em 26 de maio de 2025 às 16:12

Praça no Centro de Urupema, em junho de 2021 Crédito: Eduarda Demeneck/ NSC TV/Arquivo

O fim do mês de maio promete dias de frio intenso para cidades no estado de Santa Catarina. De acordo com a Secretaria de Estado da Proteção Defesa Civil, por meio de boletim publicado neste domingo (25), é possível que as cidade registrem até mesmo neve. Segundo o órgão, entre a terça (26) e a tarde de quarta-feira (27) haverá a passagem de uma frente fria que vai favorecer a ocorrência de temporais, especialmente no Grande Oeste catarinense.>

Com o afastamento do sistema, as condições para temporais diminuem e uma intensa massa de ar seco e frio avança para o Sul do Brasil, provocando uma queda acentuada das temperaturas. Entre a noite de quarta (27) e a quinta-feira (28), o frio será intenso em todas as regiões do estado.>