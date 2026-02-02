Acesse sua conta
Nikolas abre o jogo sobre disputa do governo de Minas nas eleições

Deputado federal comentou sobre chances de concorrer ao governo de Minas Gerais no próximo pleito

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:50

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou à coluna Igor Gadelha, nesta segunda-feira (2), que pretenda concorrer ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O parlamentar afirmou que disputará a reeleição para a Câmara.

“Vou para a reeleição no Congresso. Agora, mais do que nunca, está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante. E estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas”, afirmou Nikolas à coluna.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*

