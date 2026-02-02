Nikolas abre o jogo sobre disputa do governo de Minas nas eleições

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:50
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) negou à coluna Igor Gadelha, nesta segunda-feira (2), que pretenda concorrer ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. O parlamentar afirmou que disputará a reeleição para a Câmara.
“Vou para a reeleição no Congresso. Agora, mais do que nunca, está provado que minha voz em âmbito nacional é muito importante. E estamos trabalhando para achar um nome para o governo de Minas”, afirmou Nikolas à coluna.