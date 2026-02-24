Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem é o desembargador que ganha R$ 384 mil, oito vezes mais que ministros do STF

Ibanez Monteiro teve a maior remuneração do país entre os membros dos judiciários estaduais em janeiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 19:25

Desembargador Ibanez Monteiro
Desembargador Ibanez Monteiro Crédito: Reprodução

O nome do desembargador Ibanez Monteiro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, foi notícia em diferentes regiões do país nesta terça-feira (24). O motivo não foi seu posicionamento diante de um caso judicial, mas o seu salário. O presidente da Corte teve a maior remuneração do país entre os membros dos judiciários estaduais no mês de janeiro. 

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que o magistrado recebeu R$ 384.954,59 em valores brutos, de acordo com reportagem do g1. Após descontos de cerca de R$ 30 mil, o rendimento líquido ficou em R$ 354.558,65 no primeiro mês do ano. O total equivale a cerca de oito vezes o teto constitucional do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46,3 mil — valor pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

O TJRN informou, em nota, que o salário do presidente está dentro do teto constitucional e que os valores pagos se referem a verbas eventuais, "portanto, não são fixas, e correspondem aos sessenta dias férias não gozadas relativos ao ano de 2025, além de férias atrasadas e plantões cumpridos durante o período do recesso judicial”. São os chamados penduricalhos, que foram alvo de suspensão por decisão do ministro Flávio Dino, do STF. O plenário da corte definirá na quarta-feira (25) se a determinação será mantida. 

Desembargador Ibanez Monteiro

Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução
Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução
Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução
Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução
Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução
Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução
1 de 6
Desembargador Ibanez Monteiro por Reprodução

Quem é Ibanez Monteiro? 

O desembargador Ibanez Monteiro, de 69 anos, foi empossado como presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte em janeiro do ano passado para o biênio 2025-2026. Ibanez assumiu o lugar de Amílcar Maia, que estava como presidente desde 2022. Ao assumir o cargo, ele destacou o papel do Judiciário e afirmou que magistrados não precisam ser figuras conhecidas na mídia. 

“São os julgamentos rápidos e justos que nos darão credibilidade, não são as redes sociais. Não precisamos estar em evidência, como pessoa ou como autoridade, nas mídias nem nas redes sociais. Nosso cargo é o importante e não nós. Basta o exercermos como deve ser, que seremos reconhecidos”, disse, em cerimônia realizada em 7 de janeiro de 2025. 

Ibanez Monteiro é natural de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte, e é juiz de Direito desde 1985. Atuou como juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) entre 2002 e 2004. Foi desembargador corregedor regional eleitoral nos anos de 2016 a 2018 e vice-diretor da Escola de Magistratura (ESMARN). 

O desembargador é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – (1978-1982), com Especialização em Direito e Cidadania pela mesma instituição (1997-1998).

Penduricalhos 

O Supremo Tribunal Federal (STF) e a cúpula do Congresso Nacional definiram um acordo para a criação de regras de transição para limitar o pagamento de penduricalhos, que somados aos salários de funcionários públicos, fazem a remuneração superar o teto constitucional. Uma reunião foi realizada nesta terça-feira (24), em Brasília.

A nova norma vai ser construída em conjunto, mas o formato ainda não foi definido, segundo informações da TV Globo. As regras de transição terão como objetivo evitar que os benefícios façam com que os salários superem o teto de R$ 46,3 mil.

"Como encaminhamento, deliberou-se que nos próximos dias será formulada proposta de regra de transição, em respeito à Constituição e aos limites do teto constitucional. A reunião reflete um esforço de cooperação mútua, buscando o equilíbrio entre a autonomia institucional e o rigor fiscal demandado pela sociedade", diz o STF, em nota.

A reunião ocorreu um dia antes do julgamento que vai decidir se a liminar do ministro Flávio Dino sobre a questão será mantida. O caso será votado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira (25).

Mais recentes

Imagem - Resultado da Timemania 2359, desta terça-feira (24)

Resultado da Timemania 2359, desta terça-feira (24)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2976, desta terça-feira (24)

Resultado da Mega-Sena 2976, desta terça-feira (24)
Imagem - Resultado da Quina 6960, desta terça-feira (24)

Resultado da Quina 6960, desta terça-feira (24)

MAIS LIDAS

Imagem - Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos
01

Unha de gel e esmalte são coisas do passado: a moda agora é usar aplicativo para pintar em 5 segundos

Imagem - Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha
02

Justiça da Bahia marca audiência para tentar acordo sobre dívida de R$ 13 milhões de Edilson Capetinha

Imagem - Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio
03

Aos 32 anos, ex-Vitória se afasta do futebol em silêncio e vai se aposentar sem anúncio

Imagem - Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta
04

Esposa de tenente-coronel pediu divórcio cinco dias antes de ser encontrada morta