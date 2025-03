MUDANÇA

Nova operadora: Oi Fibra passa a se chamar Nio

Empresa focará em clientes residenciais e PMEs, sem expansão geográfica no primeiro ano

A V.Tal, empresa de rede neutra de fibra óptica controlada pelo BTG Pactual, anunciou o lançamento da Nio, sua nova operadora de internet via fibra óptica. A Nio surge a partir da aquisição da Oi Fibra, realizada pela V.Tal em novembro do ano passado, e inicia suas operações com uma base de aproximadamente 4 milhões de clientes, herdada da Oi Fibra. Isso posiciona a Nio como a terceira maior operadora de banda larga do Brasil, com forte presença no estado do Rio de Janeiro. >