Zeladora que ignorou ligações e descobriu prêmio de R$ 100 mil conta como vai usar dinheiro

Ela demorou 15 dias para ser informada porque achou que se tratava de golpe e evitou atender telefone

Carol Neves

Publicado em 24 de julho de 2025 às 10:53

Izabel Azevedo não atendeu ligações e bloqueou contato via mensagem Crédito: Reprodução/RPC

A vida de Izabel Azevedo, de 51 anos, deu uma virada depois que ela descobriu que havia sido sorteada com o prêmio principal de R$ 100 mil do Nota Paraná em julho. Moradora de Curitiba, ela conta que a primeira decisão com o valor já está tomada: quitar as dívidas que acumulou nos últimos tempos. “Foi no momento que eu mais precisei na vida. Nunca imaginei ganhar um prêmio desses... vou quitar as minhas dívidas!”, disse, em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná.>

O prêmio só chegou às mãos de Izabel após uma busca insistente da equipe do Nota Paraná. Por 15 dias, ela ignorou ligações e chegou até a bloquear números que tentavam avisá-la sobre o resultado. O motivo: medo de cair em um golpe. A equipe precisou ir até a casa dela para conseguir informar a boa notícia.>

A desconfiança tem justificativa. O próprio programa admite que muitos criminosos usam o nome do Nota Paraná para tentar enganar consumidores. Por isso, a coordenadora do programa, Marta Gambini, reforça que o aplicativo oficial deve ser o principal canal de verificação. “É natural que as pessoas fiquem desconfiadas quando recebem uma ligação ou mensagem dizendo que ganharam um prêmio. Mas, no caso do Nota Paraná, é fácil confirmar: basta acessar o aplicativo e ver se há bilhetes premiados”, explica. Ela ainda acrescenta que a equipe nunca pede dados pessoais, só busca confirmar os que já tem, nem pagamentos. >

Com dois empregos - de manhã como zeladora em uma academia e à tarde como promotora de vendas -, Izabel ainda não acredita completamente na sorte que teve. Ela participa do Nota Paraná desde que o programa foi lançado e nunca tinha ganhado nada antes. Agora, pretende começar uma nova fase da vida com as contas em dia.>