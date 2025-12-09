Acesse sua conta
Novas regras da 'CNH sem autoescola' devem valer a partir desta terça (9)

Medida irá facilitar e baratear processo para tirar a Carteira de Habilitação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:59

Governo do Brasil lança medida que irá facilitar e baratear processo da CNH Crédito: Michel Corvello/MT

O governo federal vai lançar nesta terça-feira (9) a CNH do Brasil, iniciativa que moderniza e facilita o processo para tirar a habilitação. O novo modelo oferece curso teórico gratuito e digital, flexibiliza as aulas práticas e permite o acompanhamento por instrutores autônomos. A iniciativa irá aumentar a segurança no trânsito, ao democratizar o acesso à formação.

O lançamento será conduzido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é que as normas sejam publicadas no Diário Oficial, em edição extra após o evento. A mudança entra em vigor após a publicação. 

Propostas CNH

Proposta das autoescolas para baratear os custos da CNH
Proposta das autoescolas para baratear os custos da CNH por Reprodução
O que diz o Governo Federal sobre o projeto que retira a obrigatoriedade das autoescolas por Reprodução
1 de 3
Proposta das autoescolas para baratear os custos da CNH por Reprodução

Veja os valores para CNH na categoria A/B em auto escolas consultadas pelo CORREIO*

Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google
Top Auto Escola: fica na Av. Caminho de Areia, 62, Machado, e cobra R$ 3.650 a vista | R$ 3.990,06 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Agora: fica no Edifício Fundação Politécnica, na Avenida Sete de Setembro, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Reis: fica no Centro Empresarial Iguatemi, na Avenida Tancredo Neves, 274 , Caminho das Árvores, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.817,33 até 12x no crédito | R$ 3.991,31 até 18x no crédito por Google
Auto Escola Conduzir: fica no Shopping da Gente, na Avenida ACM, Brotas, e cobra R$ 3.643,36 a vista | R$ 3.899,90 até 10x no crédito por Google
Auto Escola Nova Habilite-se: fica na Praça da Revolução, em Periperi, e cobra R$ 3.642,82 a vista | R$ 3.890 até 10x no crédito por Google
1 de 6
Auto Escola Definitiva: fica na Estrada do Matadouro, 364, Águas Claras, e cobra R$ 3652 a vista | R$ 3.752 até 12x no crédito por Google

Como funciona a 'CNH sem autoescola'? 

A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de brasileiros já dirigem sem habilitação e mais 30 milhões têm idade para ter a CNH mas não possuem o documento, principalmente por não conseguirem arcar com os custos que podem chegar a até R$ 5 mil.

A resolução prevê curso teórico gratuito e digital, flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans, reduzindo a dependência de modelos únicos e aumentando as opções para o cidadão. A abertura do processo poderá ser feita pelo site do Ministério dos Transportes ou pela Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O ministro dos Transportes argumenta que a proposta busca reduzir desigualdades históricas e promover inclusão. “O Brasil tem milhões de pessoas que querem dirigir, mas não conseguem pagar. Baratear e desburocratizar a obtenção da CNH é uma política pública de inclusão produtiva, porque habilitação significa trabalho, renda e autonomia. Estamos modernizando o sistema, ampliando o acesso e mantendo toda a segurança necessária”, afirma.

O processo se inspira em práticas já adotadas em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina.

Contran aprova resolução que democratiza acesso à CNH; entenda o que muda Crédito: Divulgação 

