Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo líder do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no aeroporto

Thiago Henrique, apontado como responsável por três homicídios, foi detido com celulares e R$ 10 mil em espécie

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:19

Thiago Henrique Alves de Oliveira
Thiago Henrique Alves de Oliveira Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (8), Thiago Henrique Alves de Oliveira, 33 anos, assim que ele e a companheira desembarcaram no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT). Segundo o delegado Bruno Abreu, responsável pela investigação, o suspeito é alvo de inquéritos por homicídios, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. As informações foram divulgadas pelo G1.

Conforme as apurações, Thiago passou a atuar como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na região após a morte de um dos chefes da facção. Ele retornava de Natal (RN) quando foi abordado. Com o casal, a polícia apreendeu seis celulares e R$ 10 mil em dinheiro.

Líder do CV foi preso ao desembarcar

Thiago Henrique Alves de Oliveira por Reproduçao
Thiago Henrique Alves de Oliveira por Reprodução
Thiago Henrique Alves de Oliveira por Reprodução
Thiago Henrique Alves de Oliveira por Reprodução
1 de 4
Thiago Henrique Alves de Oliveira por Reproduçao

O investigado é apontado como autor de três assassinatos cometidos em Cuiabá em setembro deste ano. O primeiro caso foi o de Edson Amaral de Moura, 41 anos, conhecido como “Baleia”, morto no dia 2 de setembro. Já em 22 de setembro, foram executados Alberto Pereira Santos, 40 anos, e o enteado dele, Hendrew Felipe Araujo da Silva, de 24 anos.

A ascensão de Thiago dentro do grupo criminoso teria ocorrido após a morte de Gilmar Machado da Costa, então líder do CV na região, em confronto com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em março deste ano. Depois do episódio, o suspeito publicou em redes sociais a frase: “difícil sem o senhor, meu patrão”.

Gilmar chegou a receber, em novembro de 2024, uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Cuiabá, proposta pelo vereador Pastor Jefferson Siqueira (PSD). O parlamentar justificou a homenagem afirmando que ele atuava como líder comunitário no bairro onde exercia influência como integrante da facção.

O caso continua sob investigação.

Leia mais

Imagem - Dois traficantes do Comando Vermelho são presos por sequestro de nutricionista

Dois traficantes do Comando Vermelho são presos por sequestro de nutricionista

Imagem - Advogados do Comando Vermelho atuavam na logística, lavagem de dinheiro e como garotos de recado da facção

Advogados do Comando Vermelho atuavam na logística, lavagem de dinheiro e como garotos de recado da facção

Imagem - Integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra

Integrante do Comando Vermelho viajou para Ucrânia para aprender técnicas de guerra

Tags:

Cv Comando Vermelho

Mais recentes

Imagem - Forte ciclone deixa 10 estados em alerta de perigo extremo para temporal e ventania; veja rota

Forte ciclone deixa 10 estados em alerta de perigo extremo para temporal e ventania; veja rota
Imagem - Novas regras da 'CNH sem autoescola' devem valer a partir desta terça (9)

Novas regras da 'CNH sem autoescola' devem valer a partir desta terça (9)
Imagem - Dia 9 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 9 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda
02

Baiana que pichou 'Perdeu, mané' pede a Alexandre de Moraes para deixar prisão; entenda

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
03

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
04

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil