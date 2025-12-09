MT

Novo líder do Comando Vermelho é preso ao desembarcar no aeroporto

Thiago Henrique, apontado como responsável por três homicídios, foi detido com celulares e R$ 10 mil em espécie

Carol Neves

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:19

Thiago Henrique Alves de Oliveira Crédito: Reprodução

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (8), Thiago Henrique Alves de Oliveira, 33 anos, assim que ele e a companheira desembarcaram no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá (MT). Segundo o delegado Bruno Abreu, responsável pela investigação, o suspeito é alvo de inquéritos por homicídios, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. As informações foram divulgadas pelo G1.

Conforme as apurações, Thiago passou a atuar como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na região após a morte de um dos chefes da facção. Ele retornava de Natal (RN) quando foi abordado. Com o casal, a polícia apreendeu seis celulares e R$ 10 mil em dinheiro.

O investigado é apontado como autor de três assassinatos cometidos em Cuiabá em setembro deste ano. O primeiro caso foi o de Edson Amaral de Moura, 41 anos, conhecido como “Baleia”, morto no dia 2 de setembro. Já em 22 de setembro, foram executados Alberto Pereira Santos, 40 anos, e o enteado dele, Hendrew Felipe Araujo da Silva, de 24 anos.

A ascensão de Thiago dentro do grupo criminoso teria ocorrido após a morte de Gilmar Machado da Costa, então líder do CV na região, em confronto com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), em março deste ano. Depois do episódio, o suspeito publicou em redes sociais a frase: “difícil sem o senhor, meu patrão”.

Gilmar chegou a receber, em novembro de 2024, uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Cuiabá, proposta pelo vereador Pastor Jefferson Siqueira (PSD). O parlamentar justificou a homenagem afirmando que ele atuava como líder comunitário no bairro onde exercia influência como integrante da facção.