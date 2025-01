NÃO AGRADOU

Novo piso do professor: confederação diz que deve ser respeitada a autonomia dos municípios

Confederação Nacional dos Municípios diz que portaria do MEC não implica reajuste imediato dos vencimentos do magistério

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 12:35

Professores que possuem carga hora de 40 horas semanais, devem receber, no mínimo, R$ 4.867,77. Crédito: Shutterstock

Enquanto o professor comemora o novo reajuste do piso da categoria, o percentual não agradou aos pagadores. Em nota, a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) informa que vem alertando nos últimos anos que os sucessivos reajustes estabelecidos em portarias publicadas pelo governo federal desde 2022 não têm amparo legal. A entidade alega que a folha de pagamento do magistério municipal corresponde a 29% do gasto total com pessoal nos municípios e que o reajuste anunciado nesta sexta (31) vai impactar em R$ 16 bilhões nas folhas só em 2025. O piso foi reajustado em 6,27%. O percentual de reajuste foi publicado em portaria do Ministério da Educação (MEC) nesta sexta-feira (31). Com isso, os professores da rede pública de todo o país, que possuem carga hora de 40 horas semanais, devem receber, no mínimo, R$ 4.867,77.

>

O piso salarial é o valor mínimo que professores devem ganhar no Brasil inteiro. O reajuste anual do piso para os profissionais do magistério público da educação básica foi definido pela Lei nº 11.738/2008. De acordo com a norma, o piso é a base estabelecida para professores com formação em nível médio. As remunerações dos profissionais da educação básica são pagas por prefeituras e estados a partir de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), bem como de complementações da União. Desde que foi instituído um piso nacional para a categorias, cabe ao MEC, todos os anos, realizar os cálculos do índice de reajuste e publicar a portaria com os novos valores, conforme a lei prevê. Por determinação legal, o MEC calcula o reajuste do piso utilizando o mesmo percentual de crescimento do Valor Anual Mínimo por Aluno (VAF mínimo), publicado na terceira atualização do Fundeb. Para chegar a 6,27%, o MEC calculou a variação percentual entre o VAF mínimo publicado na terceira atualização do Fundeb de 2024 e de 2023.>

Ainda de acordo com a CNM, há um vácuo legal em relação ao critério de reajuste do piso e decisões judiciais já levaram, inclusive, a suspender a vigência das Portarias do MEC a partir do ano de 2022. “Apenas entre 2022 e 2024, a União publicou reajustes que totalizam 58,71% para a categoria, com impacto de R$ 61 bilhões apenas para os Entes locais. Destaca-se, ainda, que a folha de pagamento do magistério municipal corresponde a 29% do gasto total com pessoal nos Municípios”, destacou o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, na nota. A entidade aponta que, considerando-se ainda o reajuste anunciado nesta sexta, o aumento acumulado neste período totaliza 68,65%, com impacto de R$ 76,9 bilhões, sendo R$ 16 bilhões em 2025. “Cabe lembrar que o piso do magistério não impacta as contas da União, pois quem paga são Estados e Municípios”, argumenta o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.>

Em contrapartida, o secretário substituto da Secretaria de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (Sase) do MEC, Armando Simões, defende que o piso foi criado em 2008 como uma forma de assegurar que o magistério tivesse uma referência mínima de remuneração equivalente a 40h. "Em geral, ele tem assegurado, desde então, ganho real ao professor. Essa trajetória de valorização da carreira foi possível nos últimos 15 anos em função da lei do piso”, >