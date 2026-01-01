Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer a partir de hoje; veja o que muda

Novo valor entra em vigor em janeiro e vai afetar 59,9 milhões de brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Wladmir Pinheiro

  • Carol Neves

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:42

Salário mínimo para 2026
Salário mínimo para 2026 Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

O salário mínimo nacional passa a ser de R$ 1.621 a partir desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, segundo o Decreto nº 12.797, publicado nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial da União e assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O reajuste de R$ 103 em relação ao valor atual, de R$ 1.518, afeta diretamente trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais atrelados ao piso, como o seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que já terão o valor atualizado nos pagamentos de fevereiro.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo é referência para 59,9 milhões de pessoas no país, incluindo quem recebe múltiplos do piso, aposentadorias e benefícios sociais. O reajuste também influencia o poder de compra e o rendimento médio dos brasileiros.

O novo valor resulta da combinação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 4,18% acumulados em 12 meses até novembro, com um ganho real de 2,5%, limitado pelo teto de gastos previsto no arcabouço fiscal. Sem a política de valorização real, o piso teria sido reajustado apenas pela inflação, chegando a cerca de R$ 1.582.

A política de valorização do salário mínimo leva em conta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores, mas, neste cálculo, o aumento real foi limitado a 2,5%, resultando no valor final de R$ 1.621.

Previsto na Constituição, o salário mínimo corresponde à menor remuneração permitida para trabalhadores formais urbanos e rurais, com o objetivo de assegurar condições básicas de subsistência, como moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e previdência. Ainda assim, segundo o Dieese, em novembro de 2025 o valor necessário para sustentar uma família de quatro pessoas seria de R$ 7.067,18, o equivalente a 4,66 vezes o piso nacional.

O reajuste terá impacto relevante nas contas públicas. A cada R$ 1 de aumento do salário mínimo, as despesas obrigatórias do governo federal crescem cerca de R$ 420 milhões. Com o acréscimo de R$ 103 para 2026, a estimativa é de um aumento aproximado de R$ 43,2 bilhões nos gastos com benefícios previdenciários, seguro-desemprego e abono salarial, reduzindo a margem para despesas discricionárias.

Tags:

Salários

Mais recentes

Imagem - Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido

Calor, tesão e romances rápidos: veja por que o verão aumenta a libido
Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
Imagem - Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

Moraes nega domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)