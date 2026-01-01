R$ 1.621

Novo salário mínimo de R$ 1.621 começa a valer a partir de hoje; veja o que muda

Novo valor entra em vigor em janeiro e vai afetar 59,9 milhões de brasileiros



Wladmir Pinheiro

Carol Neves

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 08:42

Salário mínimo para 2026 Crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

O salário mínimo nacional passa a ser de R$ 1.621 a partir desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, segundo o Decreto nº 12.797, publicado nesta quarta-feira (24) no Diário Oficial da União e assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O reajuste de R$ 103 em relação ao valor atual, de R$ 1.518, afeta diretamente trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais atrelados ao piso, como o seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que já terão o valor atualizado nos pagamentos de fevereiro.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo é referência para 59,9 milhões de pessoas no país, incluindo quem recebe múltiplos do piso, aposentadorias e benefícios sociais. O reajuste também influencia o poder de compra e o rendimento médio dos brasileiros.

O novo valor resulta da combinação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), de 4,18% acumulados em 12 meses até novembro, com um ganho real de 2,5%, limitado pelo teto de gastos previsto no arcabouço fiscal. Sem a política de valorização real, o piso teria sido reajustado apenas pela inflação, chegando a cerca de R$ 1.582.

A política de valorização do salário mínimo leva em conta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores, mas, neste cálculo, o aumento real foi limitado a 2,5%, resultando no valor final de R$ 1.621.

Previsto na Constituição, o salário mínimo corresponde à menor remuneração permitida para trabalhadores formais urbanos e rurais, com o objetivo de assegurar condições básicas de subsistência, como moradia, alimentação, saúde, educação, lazer e previdência. Ainda assim, segundo o Dieese, em novembro de 2025 o valor necessário para sustentar uma família de quatro pessoas seria de R$ 7.067,18, o equivalente a 4,66 vezes o piso nacional.