Nubank alerta clientes para instabilidade no app no próximo sábado (25)

Banco fará manutenção no serviço

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:39

Nubank teve crescimento no país
Nubank teve crescimento no país Crédito: Divulgação

Clientes do Nubank devem se preparar para possíveis oscilações nos serviços de investimentos neste fim de semana. A fintech enviou um comunicado informando que realizará uma manutenção na infraestrutura no sábado (25), entre 0h e 10h.

Durante o período, funcionalidades relacionadas a investimentos podem apresentar instabilidade, segundo o aviso. O banco digital também informou que, na segunda-feira (27), ainda poderão ocorrer oscilações temporárias como efeito das melhorias implementadas.

A empresa reforçou que a intervenção é pontual e tem como objetivo aprimorar a experiência do usuário. “Trabalharemos para que tudo volte ao normal o quanto antes”, disse no comunicado.

Leia comunicado do banco: 

"Com o objetivo de aprimorar sua experiência, realizaremos uma manutenção programada em nossa infraestrutura, no dia 25 de outubro, entre 00h e 10h.

Durante esse período, algumas funcionalidades de investimentos podem apresentar instabilidades.

Além disso, é possível que no dia 27 de outubro também ocorram algumas oscilações temporárias em nossos serviços, como reflexo dessas melhorias.

Mas fique tranquilo, é temporário e trabalharemos para que tudo volte ao normal o quanto antes.

Agradecemos sua compreensão.”

