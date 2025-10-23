Nubank alerta clientes para instabilidade no app no próximo sábado (25)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 10:39
Clientes do Nubank devem se preparar para possíveis oscilações nos serviços de investimentos neste fim de semana. A fintech enviou um comunicado informando que realizará uma manutenção na infraestrutura no sábado (25), entre 0h e 10h.
Durante o período, funcionalidades relacionadas a investimentos podem apresentar instabilidade, segundo o aviso. O banco digital também informou que, na segunda-feira (27), ainda poderão ocorrer oscilações temporárias como efeito das melhorias implementadas.
A empresa reforçou que a intervenção é pontual e tem como objetivo aprimorar a experiência do usuário. “Trabalharemos para que tudo volte ao normal o quanto antes”, disse no comunicado.
"Com o objetivo de aprimorar sua experiência, realizaremos uma manutenção programada em nossa infraestrutura, no dia 25 de outubro, entre 00h e 10h.
Durante esse período, algumas funcionalidades de investimentos podem apresentar instabilidades.
Além disso, é possível que no dia 27 de outubro também ocorram algumas oscilações temporárias em nossos serviços, como reflexo dessas melhorias.
Mas fique tranquilo, é temporário e trabalharemos para que tudo volte ao normal o quanto antes.
Agradecemos sua compreensão.”