Uber e Nubank oferecem desconto de 50% em corridas; veja como usar

Promoção é válida a partir desta terça-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 17:51

Saiba como ativar o desconto no aplicativo
Saiba como ativar o desconto no aplicativo Crédito: Divulgação

A partir desta terça-feira (16), a Nubank e a Uber oferecem descontos em viagens no aplicativo para todos os clientes Nubank no Brasil. As corridas pagas com cartão do banco, na modalidade crédito ou débito, terão desconto de 50%, limitado a R$ 15.

Para usar, basta inserir o código NUBER50 no aplicativo da Uber antes de solicitar a corrida e pagar com o Nubank. A oferta é válida entre os dias 16 de setembro e 16 de outubro, limitada a um uso por cliente e com estoque limitado.

O cupom de desconto é ativado na opção “Conta” (canto inferior direito). Depois, basta rolar até o final da tela e selecionar “Adicionar Código Promocional”. Digite o código NUBER50 e clique em “Adicionar”. 

Assim que o código NUBER50 for adicionado, sua próxima viagem de Uber paga com cartão Nubank ou NuPay terá o desconto aplicado automaticamente na corrida.

A parceria também traz uma ação especial com 120 carros customizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, criada pela Wieden+Kennedy SP. Clientes Nubank que pedirem um UberX e embarcarem de forma aleatória em um desses veículos, terão a corrida 100% gratuita, com reembolso em créditos no app da Uber. 

Segundo as empresas, a iniciativa busca "simplificar o dia a dia dos clientes". A ação, de acordo com elas, tem o foco em mobilidade e cuidado com as finanças. 

