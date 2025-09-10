NOVIDADE

Uber vai passar a oferecer transporte por helicóptero

Nova modalidade chega em parceria com a empresa Blade

Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 12:52

Helicóptero estará disponível pelo Uber Crédito: Shutterstock

Clientes da Uber vão poder contratar serviços de helicóptero e hidroavião da Blade diretamente pela plataforma de transporte, a partir do ano que vem.

A Blade, que também é uma empresa de transporte, foi comprada pela Joby no mês passado. O negócio funciona atualmente na região metropolitana de Nova York e em locais do Sul da Europa, através de um aplicativo próprio. Os pontos de pouso da companhia estão em locais como Hamptons, Manhattan e aeroportos JFK e Newark.

Agora, com a parceria com a Uber, a expectativa é que a Blade alcance mais passageiros, que já usam a gigante do transporte para pedir carros e motos no dia a dia.